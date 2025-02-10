Kocasinan Belediye Başkanı Salep İkramı ile Gelenekleri Yaşatıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ikram çeşmesinde vatandaşlarla sohbet ederek salep ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların ikram çeşmesinden memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesi ile vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken, ramazan ayında ise ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz."

Öte yandan, belediye tarafından Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde konumlandırılan ikram çeşmesi, hasta ve hasta yakınlarına hafta içi her gün hizmet veriyor.

Portatif olarak taşınabilen ikram çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre soğuk ve sıcak içecek imkanı sunuyor.