Kocasinan Belediye Başkanı Palancıoğlu, eşit ağırlık Türkiye ikincisi Torun'u ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda eşit ağırlık Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun'u makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Torun'u başarısından dolayı kutladı.

Bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Palancıoğlu, "Kayseri Türkiye'de büyük bir başarıya daha imza atmış durumda. Tebrik ediyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. İnşallah istemiş olduğu bölümü ve üniversiteyi kazanır, orada eğitim hayatına devam eder. Allah yolunu açık etsin." ifadesini kullandı.

Torun ise çok mutlu olduğunu aktararak, misafirperverliği için Palancıoğlu'na teşekkür etti.