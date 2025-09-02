Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Zabıta Haftası Mesajı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zabıta ekiplerinin toplum huzuru için sürekli çalıştığını vurguladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çolakbayrakdar, mesajında 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutlayarak, zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.
Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekiplerinin, belediyenin görünen yüzü olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına zabıta gelmektedir. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyor."