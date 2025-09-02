Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Zabıta Haftası Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutlayarak, zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekiplerinin, belediyenin görünen yüzü olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına zabıta gelmektedir. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyor."