Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Çevre Günü Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, belediyecilik hizmeti verirken sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini belirtti.

Mutlu yarınların sağlıklı çocuklar yetişmesine bağlı olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Parklarda çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsin diye kamelyalar oluşturuyoruz. Özellikle her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bunun yanında her mevsimin havasına göre çeşitli cinslerde çiçeklerle doğayı güzelleştirmeye özen gösteriyoruz."