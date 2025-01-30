Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çolakbayrakdar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğraflarını seçen Çolakbayrakdar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesine oy verdi.

Çolakbayrakdar, seçkiyi incelerken 2024 yılında yaşanan olayları tekrardan hatırladığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çolakbayrakdar, "Birçok fotoğraf derin izler bırakan hatıralar içeriyor. Fotoğrafların en iyisini seçmek kolay olmadı çünkü birbirinden değerli kareler. Bazı kategorilerde hissi davrandık, bazılarında ise görsel zenginliğe dikkat ettik." dedi.