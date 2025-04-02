Emekli ikramiyelerinde fark ödemeleri için tarihi belli oldu

Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Volkan Konak sevgisi izdihama yol açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Saha Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla saha çalışanlarıyla bir araya geldi. Çolakbayrakdar, çalışanların özverili hizmetine teşekkür etti ve belediyenin büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek, bayramlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Kocasinan Belediyesinin büyük bir aile olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin nerede hizmete ihtiyaç varsa orada görevini yerine getiren tüm çalışanlarımızın emeğine sağlık. Yaklaşık 1700 kişilik kadromuzla her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yüzlerini güldürmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz. Bu fedakarlığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.