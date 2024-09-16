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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Yeşil Projeler İncelemesi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yalova ve Sakarya'da yaptığı incelemelerle Kayseri'nin yeşil dokusunu artırmayı ve biyoçeşitliliği geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yeni bitki türleri eklenerek ve yeni yeşil alanlar oluşturularak şehrin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Türkiye'nin en büyük süs bitkisi yetiştiriciliği merkezlerinden Yalova ile Sakarya'da incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yeşil dokusunu çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla Yalova ile Sakarya'da inceleme yaptı.

Mevcut parklara yeni bitki türleri ekleyerek biyoçeşitlilik sağlayacaklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde yeni yeşil alanlar oluşturacağız. Şehrin farklı iklim ve toprak koşullarına uygun bitkiler seçilerek, sürdürülebilir yeşil doku oluşturulmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz, Kocasinan'ı ve Kayseri'yi daha güzel ve daha yeşil hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

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