Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, AK Parti'nin gerçekleştirdiği yatırımlar, yenilikler ve icraatlarla Türkiye tarihine geçtiğini ve hizmet destanları yazdığını belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne icraatlarıyla milletin umudu olduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, "Milletin adamı, mazlumların umudu, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve sayısız projeyle ülkemize çağ atlatan AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti ailesinin bir ferdi olarak 14 Ağustos 2001'den bu yana devam eden bu büyük yolculuğun içinde olmaktan gurur duyduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu zaman diliminde aziz milletimiz, bayrağımız, ezanımız ve devletimiz için 15 Temmuz'da olduğu gibi dimdik durduk ve hamdolsun ki her türlü şer odağına karşı yine dik durmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadeleye durmaksızın devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemiz, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri oldu. Çünkü Türkiye için hedef koyan tek parti AK Parti'dir. İlk günkü aşkımız, heyecanımızla ve ilk günkü yola çıkış anlayışımızla bu kutsal davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi 2053 ve 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla ve selametle ulaşacağız. Tek vücut halinde hareket ederek büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur."