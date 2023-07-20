Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapılan çalışmaları sahada inceleyerek, daha güzel bir Kocasinan inşa edildiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, imarlı bir şekilde yapılaşmanın önünü açtıklarını ve mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için saha çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan için Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmaları sahada inceledi. 18. madde uygulaması ile birlikte imarlı bir şekilde yapılaşmanın önünü açtıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve ilgili müdürlerle birlikte Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde cadde cadde, sokak sokak gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi. Herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan'ı inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve yapılması gereken hizmetleri bire bir ilgili müdürlüğümüzle karar vermek için Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeyiz. İmara göre düzenlenmesi gereken yollar, parklar ve çevre düzenlemesi ile ilgili yerinde istişarelerde bulunuyoruz. 18. Madde uygulaması ile birlikte imarlı bir şekilde yapılaşmasının önünü açtık. Burası bundan sonra yatırımcı mahremiyetiyle hak sahipleriyle anlaşılıp, hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştirilecek. Bununla birlikte imarlaşma başlarsa belediye olarak hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçları tamamlayabiliriz. Özellikle imarda park ve yol çalışmalarına biz başlayacağız. En kısa zamanda bu bölgedeki vatandaşlarımızın beklemiş olduğu, çocukların oynayabileceği parkların inşaatına başlayacağımızın müjdesini buradan vermiş olalım. Çalışmalarımızla hemşehrilerimin keyif alabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha yaşanabilir bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ