Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'nde çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'nde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını denetledi. Çalışmalar kapsamında otopark, yeşil alanlar, oturma grupları ve peyzaj çalışmaları yer alacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'nde çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kuru havuz, yeşil alan ve kaldırım çalışmalarını kontrol ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çevre düzenlemesiyle Kayseri'yi yeşil bir geleceğe taşıyacaklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çevre düzenleme çalışması kapsamında otoparkları artırarak yeniliyoruz. Özellikle yeşil alan dokusunu artırarak yeni bir yeşil alan inşa ediyoruz. Bununla birlikte, olmazsa olmaz olan yürüme yollarını yapıyoruz. Oturma gruplarının olacağı ve yeşil alan ile otoparkın daha da artacağı yeni bir çevre düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. Tabiri caizse, şehrin kalbinde bir operasyon yapıyoruz. İş yerleri faaliyetlerine devam ederken hiçbir aksaklığa meydan vermeden, hızlı bir şekilde çevre düzenlemesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. İnşallah en kısa sürede fiziki çalışmaları bitirip yeşillendirme çalışmalarını tamamlayacağız."

Öte yandan çalışmalar kapsamında, Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyesi'ne kadar uzanan Ahievran Caddesi'nde, 13 bin metrekarelik alanda otopark, genişletilmiş yeşil alanlar, oturma grupları, gölgelikler, 3 kuru havuz, farklı bitki örtüleri ve peyzaj çalışmaları ile LED ışıklandırmalar yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan kayseri Yaşam Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı

8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı

 İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/) ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title