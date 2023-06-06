Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları çerçevesinde 5'inci ve 6'ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarları, Kocasinan'da yaşamanın her zaman ayrıcalıklı olduğunu ve Başkan Çolakbayrakdar'ın mahallelerin 50 yıl sonrasına hizmet yaptığını ifade ederek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları çerçevesinde 5'inci ve 6'ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan mahalle muhtarları, Kocasinan'da yaşamanın her zaman ayrıcalıklı olduğunu ve Başkan Çolakbayrakdar'ın mahallelerin 50 yıl sonrasına hizmet yaptığını ifade ederek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Beyazşehir Kafe Sinan Florya tesisi ile Argıncık Kayabaşı semt konağında bölge bölge gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantıların önemli ve değerli olduğuna işaret ederek, daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini söyledi. Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Merkez mahalle muhtarlarımızla bölge bölge toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. 5'inci bölge toplantısı çerçevesinde; Kocasinan, Ahievran, Yavuz Selim, Beyazşehir ve Cırgalan ile 6'ncı bölge toplantısı çerçevesinde ise; Kayabaşı, Argıncık, Talatpaşa, Alsancak ve Fevzioğlu Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Hemşehrilerime daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantılar önemli ve değerlidir. Vatandaşlarımızla iletişim köprümüz olan muhtarlarımız, hemşehrilerimin isteklerini doğru bir şekilde bize aktardıkları için teşekkür ediyorum. Bizlerde hemşehrilerime hizmet ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada mahallelerimizin ihtiyaçlarını aciliyetine göre birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Her bir mahallemizin kendine göre farklı talep ve istekleri var. Bu istikamette daha güzel ve daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet üretiyoruz."

Mahalle Muhtarları ise toplantının verimli ve güzel geçtiğine dikkat çekerek; "Yapılan hizmetler neticesinde bölgede eksiğin kalmadı. Talepler birer birer yerine getiriliyor. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerimizin 50 yıl sonrasına şahane yatırımlar yapıyor. Kocasinan'da yaşamanın her zaman ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu noktada Kocasinan'da muhtar olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Kalıcı hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ