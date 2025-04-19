Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan sizi dinliyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, mahalleleri gezerek bire bir talepleri yerinde öğrendiklerini ve çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kocasinan'da mahalleleri gezmeye devam edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz her mahallede hemşehrilerimizin bizlere gösterdiği ilgi ve teveccüh, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Biz işimizi sadece görev bilinciyle değil, gönülden, sevgiyle ve inançla yapıyoruz. Her detayda Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, yaşam kalitesi yüksek, modern ve huzurlu bir Kocasinan inşa etmek."

Vatandaşların yazılı ve sözlü olarak ilettiği taleplerin not alındığı programda Çolakbayrakdar, gelen soruları dinleyip doğrudan yanıtladı.