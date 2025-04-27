İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

12 gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mahalle Sakinleriyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başkan Sizi Dinliyor' programı kapsamında Zümrüt Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşlardan taleplerini ve önerilerini dinledi. Çolakbayrakdar, belediye hizmetlerinin her bölgeye değer kattığını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında Zümrüt Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar programda, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, mahalleri gezdiklerini ve vatandaşla doğrudan iletişim kurduklarını ifade etti.

Yapılan hizmetlerle her bölgenin değer kazandığını belirten Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi"yle ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.