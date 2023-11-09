Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Doğu Sanayi Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Doğu Sanayi Mahallesi'ni, Küçük Sanayi Sitesi ile Kayabaşı Mahallesi'ne bağlayan yeni yol çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla bölgenin değerine değer katacaklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Doğu Sanayi Mahallesi'ni Küçük Sanayi Sitesi ile Kayabaşı Mahallesi'ne bağlayacak 30 metre genişliğinde ve 1600 metre uzunluğundaki yeni yol, kavşak ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesiyle bölgenin değerine değer katacaklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Doğu Sanayi bölgesinin çehresini değiştireceklerini kaydetti.

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