Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa ve Ziyagökalp mahallelerindeki ilkokulların bahçesinde gerçekleştirilen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Çolakbayrakdar, çocuklara başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi ve Kocasinan'da bu tür etkinliklerin sayısını artıracaklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Akıl Oyunları Şenliği"ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa ve Ziyagökalp mahallelerindeki ilkokulların bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe katılan Çolakbayrakdar, çocuklara başarılar dileyeyerek çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir köşesinde böyle etkinliklerin sayısını artıracaklarını belirtti.

Bu etkinliklerle çocukların bir yandan eğlendiğini ifade eden Çolakbayrakdar, diğer taraftan da öğrencilerin verilen eğitimlerle geleceğe hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title