Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan 'KOCAFEST'e davet

Kocasinan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl Kocasinan Teknoloji Festivali'nin (KOCAFEST) ikincisini düzenleyecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ne kadar teknolojiyi üreten, ondan istifade eden yerli ve milli ürün yapılırsa o kadar başarıya imza atılacağını ifade etti.

KOCAFEST'ten TEKNOFEST'e uzanan festival ile Türkiye Yüzyılı'nın inşasına büyük katkı sağlayacaklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, etkinlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tabanlı yaptıkları çalışmalarla farklı kategorilerde hünerlerini sergileyeceklerini belirtti.

Ortaokul ve liseli öğrencilerden oluşan toplam 204 takımın 17 farklı kategoride yarışacağını kaydeden Çolakbayrakdar, "Yine teknolojinin kalbi Kocasinan'da atacak. 3 gün boyunca Kocasinan'da teknoloji rüzgarı esmiş olacak. Bütün hemşehrilerimizi, 23 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon'unda başlayacak KOCAFEST'e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerle yapılan her çalışmada yer aldıklarını ve onları her zaman desteklediklerini belirten Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknoloji üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını aktardı.