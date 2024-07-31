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Kocasinan Belediye Başkanı ADEM'i ziyaret etti

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlere sertifikalarını verdi. ADEM'de üretilen el emeği ürünlerin sergisi açıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinatörlüğünde devam eden Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret edip kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İlçe Müftüsü Halil Uzun ile Yakut Mahallesi'nde bulunan ADEM'i ziyaret eden Çolakbayrakdar, kursiyerler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisinin açılışını yaptı.

Çolakbayrakdar, kurslarda ortaya çıkan ürünlerin kendilerini memnun ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kocasinan Kaymakamlığımızın koordinatında devam eden ADEM ile hanım kardeşlerimiz istihdam ediliyor. Hanım kardeşlerimiz, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Emeği geçen herkese ve Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Tabii ki fırsat verildiği zaman hanım kardeşlerimizin neler ortaya çıkardığına bir kez daha burada şahit olduk."

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise ADEM merkezinin bir yıl önce kurulduğunu belirterek Çolakbayrakdar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Güncel Haberler

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