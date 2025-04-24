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Kocasinan Başkanı Kurban Kesim ve Satış Yerlerini İnceledi

Kocasinan Başkanı Kurban Kesim ve Satış Yerlerini İnceledi
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kurban kesim ve satış yerinde incelemelerde bulunarak, gerekli hazırlıkların yapıldığını ve vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için çalıştıklarını açıkladı.

Kocasinan Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde bulunan kurban kesim ve satış yerinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban satış ve kesim yerini inceleyen Çolakbayrakdar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Hazırlıklar için yerinde kontroller gerçekleştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hem sahada yürüttüğümüz faaliyetler hem de bayram günlerinde sunacağımız desteklerle tüm hazırlıklarımızı yerinde kontrol ederek, ardından planlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Kurban satış noktalarımız, kesim ünitelerimiz, vatandaşlarımızın bekleme alanları, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirecek olan Veteriner Müdürlüğümüzün denetimleri ve alandaki temizlik faaliyetleriyle birlikte vatandaşlarımızın kurbanlarını son derece hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek bir ortamda kesmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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