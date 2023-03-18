Kocasına öğrettiği orman işçiliği geçim kapıları oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesi kırsalında yaşayan Hatice ve Mehmet Aldemir çifti, 15 yıldır birlikte ağaç keserek ekmeklerini ormandan çıkarıyor.

Tümenli Mahallesi'nde orman işçiliği yapan bir ailenin kızı olan 49 yaşındaki Hatice Aldemir, işi öğrettiği eşiyle omuz omuza çalışıyor.

Küçük yaşlarda orman işçiliğini öğrenen Aldemir, liseyi bitirdikten sonra Adana şehir merkezinde ablasının yanına taşınarak fabrikalarda çalışmaya başladı. Bu sırada aynı yöreden Mehmet Aldemir ile evlenen Aldemir, 3 yıl süren şehirdeki hayatında geçim sıkıntısı yaşayınca kocasıyla memleketine döndü. Kocasıyla Tümenli'de değirmen işleten ve çiftçilik yapan Hatice Aldemir, çocuklarının büyümesiyle masrafların artması üzerine bekarlığı sırasında ailesine yardım ederek öğrendiği orman işçiliğini yapmaya karar verdi. Aldemir, bu konuda hiç tecrübesi olmamasına rağmen ikna ettiği kocasına da işin tüm inceliklerini öğretti.

"İş alırken pazarlığı ben yapıyorum"

Hatice Aldemir, AA muhabirine 15 yıldan bu yana ağaç kesiminden kabuk soyumu ve odun istiflemeye kadar her işi kocasıyla birlikte yaptıklarını söyledi. Eşinin ilk başlarda biraz zorlandığını anlatan Aldemir, şöyle devam etti:

"Ormanda çam kesilecek, adam bilmiyor. Ona motor tutmayı, devir aldırmasını, ağacın yıkılmasını öğrettim. İki yılda güzel orman işçisi oldu. Çocuklar küçüktü, onları komşulara bırakıyordum. Eşimle beraber ağaç kesmeye gidiyorduk. Ben ağacı kesip doğradıktan sonrasını eşim yapıyordu. Bu işleri yapıyor ama ağacı yıkarken bir türlü beceremiyordu. Benim olmadığım zaman ağaç yıkmaya gitmiyordu. 'Ben yalnız yıkamam, motoru kıstırırım, palet atar.' diyordu. 'Birlikten kuvvet doğar.' dedik ve beraber yaptık. Şimdi de kendi üzerimize kendimiz iş alıyoruz. İş alınırken konuşmaları, pazarlığı ben yapıyorum. Eşim seslenmiyor."

Aldemir, orman işçiliğinin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu, ama eşiyle iyi bir şekilde yaptıklarını söyledi.

"Yorucu, yıpratıcı iş"

Mehmet Aldemir de Adana'da evlendikten sonra tablacılık yaptığını, yevmiyeli işlere gittiğini ancak bir türlü geçim sıkıntısını yenemediklerini söyledi. Yaşadıkları mahalleye dönünce eşinin yardımıyla orman işçiliğini öğrendiğini aktaran Aldemir, şunları kaydetti:

"Beraber çalıştık, başardık. Şu anda da bu işe devam ediyoruz. Geçimimizi bu işten çıkartıyoruz. İlk başladığımızda çok zorlandık. Vazgeçmeyi de düşündük. Ara verdiğimiz zamanlar da oldu. Ama sonrasında yine devam etmek zorunda kaldık. Yorucu, yıpratıcı iş. Eşim için de zor oluyor ama başarıyoruz. Geçimimiz o işten çıktığı için devam ediyoruz."