Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş - Haberler

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Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Kız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan anne tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi.

Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu. N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti. İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Güncel, Haberler

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