Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşanan yaz yağmuru sele dönüştü. Güdüşlü ve Yeniköy mahallelerinde onlarca eve su bastı. Vatandaşlar selin izlerini silmek için çalışma başlatırken, DSİ ve AFAD ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Koçarlı'da selin izleri silinmeye çalışılıyor

Güdüşlü ve Yeniköy'de lokal olarak gerçekleşen yağışlar sele döndü

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı, Germencik ve Karacasu ilçelerinde dün aniden bastıran yaz yağmuru sele dönüştü. Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Güdüşlü ve Yeniköy mahallelerinde onlarca eve su bastı. Vatandaşlar selin izlerini silmek için çalışma başlatırken, DSİ ve AFAD ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. .

Yağışların lokal olarak en etkili olduğu bölgelerin başında gelen Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü ve Yeniköy'de evlere su basarken dere kenarında olan tarım arazileri de sel suları altında kaldı. Dün etkili olan yağışlar nedeniyle adeta canları ile uğraşan köylüler, bugün selin izlerini silmek için temizlik çalışmalarına başladı.

Güdüşlü Köyü içinde bulunan bir köprü yıkılırken, su basan ev ve sokaklarda çalışma başlatıldı. Yeniköy'de ise bazı evlerin duvarları göçerken pek çok eve de sele dönüşen yağmur suları bastı. Gece bölgeye giderek inceleme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatı ile ekipler bölgede çalışma başlatırken bölgede jandarma ekipleri öncülüğünde zarar-ziyan tespit çalışmaları başlatıldı.

Evine su basan vatandaşlardan Güdüşlü sakini Behiye Kaya, köyde zaman zaman bu tür sel felaketleri yaşandığını dün aniden gerçekleşen yağışla birlikte su basan evlerinde zararın büyük olduğunu söyledi.

"90 yaşındayım böyle afet görmedim"

Lokal olarak Güdüşlü ile Yeniköy arasında meydana gelen ve 1 saat içerisinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağışın düştüğü bölgede yaşayanlar bir anda gelen sel suları ile ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirttiler. Sel sularının bir anda köye bastığını belirten 90 yaşındaki Hasan Tahsin Keskin, "Bu yaşıma sahip oldum, böyle bir afet görmedim. Daha önceki şiddetli yağışlarda gelen çay dereden akar giderdi. Bu defa dereler taştı, çamurlu sular evlere girdi. Ben bu esnada evde mahsur kaldım. Canımızı kurtardığımıza sevindik" diye konuştu.

Yeniköy'de evinin bahçe duvarı yıkılan vatandaşlardan Ömer Seyrek ise, sel sularının tonlarca ağırlığındaki kayaları bile sürüklediğini belirterek, büyük bir felaket atlattıklarını söyledi.

Yeniköy ve Güdüşlü'de evleri sular altında kalan vatandaşların çalışmaları devam ederken Devlet Su İşleri, Belediye ve diğer kurumların ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.