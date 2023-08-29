Koçarlı'da Kaldırım ve Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Koçarlı Belediyesi tarafından altyapı çalışması biten cadde ve sokaklarda kaldırım ve yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatları ile ilçede kaldırımsız ve bozuk sokak bırakmamak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların rahat ve güvenli geçiş yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

Koçarlı Belediyesi tarafından altyapı çalışması biten cadde ve sokaklarda kaldırım ve yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatları ile ilçede kaldırımsız ve bozuk sokak bırakmamak için çalışmalarını sürdüren Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların gerek yaya olarak gerekse araçları ile rahat ve güvenli geçiş yapmalarını sağlayacak. "Koçarlı'ya hizmet için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyen Başkan Kaplan, "Gece gündüz tüm ekiplerimizle sahada verdiğimiz sözlerin arkasında, hizmetin peşindeyiz. Tüm sokaklarımızı sırasıyla yenilemek için harekete geçtik. Şimdi ise ilçemiz Yeni mahalle, arpacılar Caddesi, Cihan Sokak, Okul Sokak, Bahar Sokak, Yeni Cadde sokak yenilemeleri için, yerinde incelemelerde bulunarak, ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sokak, cadde ve kaldırımlarda yenileme çalışmasıyla, Koçarlı'yı modern bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Kaplan, "Bir yandan ilçe merkezindeki yolların bakım ve onarımını yaparak güzelleştirirken, diğer yandan mahallelerdeki eskimiş olan kaldırımları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşın bir an önce daha sağlıklı sokaklara kavuşması, esnafın da işinin aksamaması için çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Yol ve kaldırım çalışmalarında, sokaklarda tekrar tekrar kazı yapılmaması için ister istemez burada ki altyapı çalışmalarını göz ardı ediyoruz. Sokak yenilemelerinde program oluşturulurken, altyapı düzenlemeleri dikkate alınıyor. O açıdan yol çalışmaları başlamadan önce ilçemizde doğalgaz, elektrik, fiber internet, kanalizasyon ile ilgili ilçenin altyapısını düzenleyen kurumlarla koordineli olarak hareket ediyoruz ve alt yapı çalışmaları sonrasında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yol yapım çalışmalarını hızlandırıyoruz. Bu çerçevede altyapı çalışmaları biten mahallelerden başlayarak program dahilinde ilçenin dört bir yanındaki sokak ve kaldırımlar yenilenecek. Daha yaşanılabilir bir Koçarlı için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - AYDIN