Koçarlı'da Altyapı ve Sokak Yenileme Çalışmaları Başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleriyle ilçenin altyapısı yenileniyor. Sokak ve cadde yenileme çalışmalarıyla ilçede yaşayan vatandaşlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunulması hedefleniyor.

Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda bu dönem ilçenin altyapısını yenileme ve geliştirme amacıyla önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede, temel hizmet sağlayıcılarının işbirliğiyle altyapı sistemlerinin kurulmasının ardından sokak ve caddelerin yenilenmesi için de çalışma başlatıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, altyapısı tamamlanan sokak ve caddelerin komple yenilenmesi için çalışma başlattı. Başkan Kaplan, ilçedeki altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından başlayan sokak ve cadde yenileme çalışmalarının önemini vurgulayarak, Koçarlı'nın modern bir çehre ile ikinci yüzyıla hazırlandığını dile getirdi.

Sokak ve cadde yenileme projeleriyle ilçede yaşayan vatandaşlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunma amacı taşıdıklarını belirten Başkan Kaplan, ayrıca çalışmaların kış şartlarının bastırmadan önce tamamlanmasının planlandığını da açıkladı.

Başkan Kaplan'ın talimatıyla yürütülen hali hazırdaki sokak ve cadde yenileme çalışmaları, ilçenin genel görünümünü iyileştirmenin yanı sıra, alt yapı hizmetlerinde de önemli bir iyileşme sağlamayı hedefliyor. Bu sayede, Koçarlı halkı daha iyi elektrik, su, doğalgaz ve iletişim hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını daha güvenilir ve etkin bir şekilde karşılayabilecek. - AYDIN