Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Basın Bayramı'nı kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak yerelden ulusala tüm basın mensuplarının basın bayramını kutladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısı ile bir mesaj yayımlayarak yerelden ulusala tüm basın mensuplarının basın bayramını kutladı.

Mesajında basının bir şehrin ve ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine katkılar sunan en önemli unsurlardan ve demokrasinin vazgeçilmez parçalarından bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir' ifadesinin, basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıkladığını belirterek, "Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı içerisinde görevini yapan gazeteciler, toplumda basına güvenin artmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu çerçevede yerelden ulusala tüm basın mensuplarının ve sektör çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN