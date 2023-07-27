Koçarlı Belediye Başkanı Engelli Genç Kıza Doğum Günü Sürprizi Yaptı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Kaplan, doğum günü pastası ve hediye hazırlatarak engelli genç kıza sürpriz yaparken, Nurgül Pınarcı büyük bir mutluluk yaşadı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Bedensel engelli Nurgül Pınarcı'nın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını belediyenin KOBEL ekiplerinden öğrenen Başkan Kaplan, doğum günü pastası ve hediye hazırlatarak engelli genç kıza 26. Yaş gününde doğum günü sürprizi yaptı.

Esentepe Mahallesi'nde annesi ve babaannesi ile yaşadığı eve ellerinde pasta ve hediyeler ile giden KOBEL ekibini karşısında gören bedensel engelli Nurgül Pınarcı, büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Kaplan'ın gönderdiği pastanın mumlarını büyük bir heyecanla üfleyen ve hediyesini KOBEL ekiplerinden alan Nurgül, Başkan Kaplan'a teşekkür etti.

Doğum günü pastasını üflemesinin ardından Belediye Başkanı Nedim Kaplan görüntülü olarak telefonla aradığı bedensel engelli Nurgül Pınarcı'nın doğum gününü kutlayarak, mutlu ve huzurlu yeni bir yaş dileklerini iletti.

Bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadığını öğrendiği Nurgül'e sürpriz yapmak istediğini konuşmasında ifade eden Başkan Nedim Kaplan, Nurgül'ün bakımını yapan annesi ve babaannesine de teşekkür ederek, "Nurgül kızımıza büyük bir sabırla bakan ailesinin azmi herkese örnek olmalı. Kendilerine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Engellisine sahip çıkan toplum, gelişmiş toplumdur. Ayrıca 26.ncı yaşına giren Nurgül kızımızın mutluluğuna şahit olduk. Nice seneleri ailesi ve bizlerle geçirmesini temenni ediyorum" dedi. - AYDIN