'Kocan olaya karıştı, gelen jandarma parmak izi alacak' diyerek altınlarını çaldı - Haberler

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'Kocan olaya karıştı, gelen jandarma parmak izi alacak' diyerek altınlarını çaldı

'Kocan olaya karıştı, gelen jandarma parmak izi alacak' diyerek altınlarını çaldı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp, kocasının adli olaya karıştığını belirterek, parmak izi alma bahanesiyle girdiği evde S.A'nın (45) altınlarını çalan S.T., yakalandı.

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KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp, kocasının adli olaya karıştığını belirterek, parmak izi alma bahanesiyle girdiği evde S.A'nın (45) altınlarını çalan S.T., yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanırken, altınlar da sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Obrucak köyünde geçen hafta meydana gelen olayda S.A.'nın evindeki sabit telefonu arayan bir kişi, kocasının adli bir olaya karıştığını belirterek, jandarma personelinin eve geleceğini söyledi. S.A.'nın evine gelerek kendisini jandarma personeli olarak tanıtan S.T., ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirterek, S.A.'nın kolundaki bilezikler ile evdeki altınları aldı. S.A. akşam saatlerinde dolandırıldığını anlayarak jandarmayı aradı. Görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe başladı. S.T.'nin Kastamonu'dan Mersin'e gittiği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada çalınan altınlar şüphelinin üzerinde bulundu. S.T., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ziynet eşyaları, tutanak karşılığında S.A.'ya teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Güncel

Kastamonu Jandarma Güncel Haberler

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