Kocaelispor'un Düzce Kampı Sona Erdi
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki kampını tamamlayarak Kocaeli'nde yeni sezona hazırlıklara devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Düzce kampı sona erdi.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sezona hazırlanan yeşil-siyahlı futbolcular, yaptıkları antrenmanla Düzce kampını tamamladı.
Bölgede 30 Haziran'dan bu yana çalışmalarını sürdüren ekip, Kocaeli'de toplanacak.