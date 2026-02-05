Haberler

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sırasında tribünden düşen Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kocaelispor kulübü, Kaçmaz için başsağlığı diledi.

Beşiktaş maçı sırasında tribünden düşen Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Kocaelispor, kendi sahasında kendi sahasında Beşiktaş ile oynarken maçın ikinci yarısında üzücü bir kaza yaşandı. Kocaelisporlu taraftar Harda Kaçmaz, tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz'ı gören saha görevlileri hemen müdahale etti. Stadyumda hazır bulunan sağlık personelleri, kalbi duran Kaçmaz'a kalp masajı yaptı. Yeniden hayata döndürülen Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Kocaelispor kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Maalesef Harda'yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı

Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer