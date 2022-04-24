Kocaelispor-Manisa FK maçını 27 bin taraftar izledi - Haberler

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Kocaelispor-Manisa FK maçını 27 bin taraftar izledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocaelispor-Manisa FK maçını 27 bin taraftar izledi

Spor Toto 1.Lig'de bugün oynanan Kocaelispor-Manisa FK maçını 27 bin taraftar tribünden takip etti.

Spor Toto 1.Lig'de bugün oynanan Kocaelispor-Manisa FK maçını 27 bin taraftar tribünden takip etti. Kocaelispor'un kuruluş yıldönümünde muhteşem atmosfer oluşturan İzmitliler maç sonu saha ortasında kutlama yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 32.haftasında Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 27 bin taraftar takip etti. 24 Nisan 1966'da kurulan Kocaelispor'un 56. kuruluş yıl dönümü ve iki yıldır kutlanan Dünya İzmitliler Günü'nde taraftar maç boyunca takımlarını destekledi. Maçtan sonra 2-1'lik galibiyet sevincini de sahada futbolcularla birlikte kutlayan genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce İzmitli yeşil zeminde bayram etti.

(Gönül Efe/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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