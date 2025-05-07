Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Kocaelispor İçin Yeni Tesis İhalesi Yarın Gerçekleşiyor

Kocaelispor İçin Yeni Tesis İhalesi Yarın Gerçekleşiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor'un yeni tesisinin ihalesini yarın gerçekleştirecek. 75 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan kompleks, 14 bin 800 metrekare kapalı alan ve birçok spor olanakları sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Kocaeli spor için Körfez ilçesinde yapacağı tesisin ihalesini yarın gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaeli spor için yeni tesis çalışmalarına başlanıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde 75 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan tesisin ihalesi yarın yapılacak.

Kocaeli spor'un tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan 5 yıldızlı spor kompleksi için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale duyurusu yapıldı. İhale yarın saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda açık usul yöntemiyle yapılacak.

Tesis, 14 bin 800 metrekare kapalı alan, 59 bin 200 metrekare de saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek.

Yeni tesis içerisinde 7 futbol sahası, otel, fitness salonu, sauna, yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alacak. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmasının ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak.

Proje için belirlenen yapım süresi 365 gün olacak.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.