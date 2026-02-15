Haberler

Kocaelispor, Gaziantep Fk'yı 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, evinde Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu.

(KOCAELİ) – Trendyol Süper Lig'de, Kocaelispor evinde Gaziantep Fk'yı 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep Fk'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 36. dakikada Daniel Agyei, 76. dakikada Serdar Dursun ve 81. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi.

Bu sonuçla Kocaelispor'un puanı 27'ye yükselirken 9. sıradaki yerini korudu, Gaziantep FK ise 28 puanla 8. sırada kaldı.

