Kocaelispor'dan Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Kocaelispor Kulübü, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yalova'da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

