Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Kocaeli'de Cumhuriyet Bulvarı'ndaki uygulamada Vali Seddar Yavuz, çocuklara Trafik Haftası'na özel hazırlanan boyama kitabı, broşür, kırmızı düdük, kitap ve oyuncak hediye etti.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da katıldı.

Vali Yavuz, gazetecilere, il genelinde trafik tüm denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek emniyet kemeri takmanın önemine değindi.

Geçen yıl sahada uygulanan denetimlerin 2020'ye kıyasla yüzde 246 oranında artığına işaret eden Yavuz, "Türkiye ortalamasında bu alanda ilk sırada yer almaktayız. Hepimizin amacı can kayıplarını sıfıra indirmek, yaralanmaları ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızın sevdiklerine huzur içerisinde kavuşmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktır." ifadesini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Valilik önünde yapılan uygulamaya katılan Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç vatandaşları broşürler dağıtarak bilgilendirdi.

Vali Tutulmaz, yaptığı konuşmada yayalar için trafik güvenliğinin öneminden bahsetti.

Bartın

Bartın'da Kapalı Pazaryeri'ndeki uygulamada trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci ve vatandaşlara kampanya hakkında bilgi verildi.

Paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması da hedeflenen etkinlikte, trafik ve AFAD ekiplerince sergilenen çeşitli materyaller tanıtıldı ve broşür dağıtıldı.

Etkinliğe Vali Vekili Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan da katıldı.