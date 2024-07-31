Kocaeli Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

Başiskele ilçesinde bulunan ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 28 milyon 23 metreküp ile yüzde 55'e düştü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yıl aynı ayda 47 milyon metreküp su bulunuyordu.

Hem yağışların azlığı hem de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle su seviyesi hızla düşerken, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi haziran ayı itibarıyla Sapanca Gölü'nden pompalarla su takviyesine başladı. İlerleyen günlerde sıcaklıkların daha da artması beklenirken, yetkililer ise halkı su tasarrufu konusunda uyardı.