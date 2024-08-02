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Kocaeli ve Tekirdağ'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

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Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Darıca, Derince, Gebze ve İzmit ilçeleri ile Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı, aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tekirdağ Kocaeli Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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