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Kocaeli ve Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 290 Kişiye Müdahale Etti

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Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 290 kişiye müdahale etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya'da bulunan cankurtaran ekipleri, plajlarda nöbet tutarak tatilcilerin can güvenliğini sağlıyor.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 290 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için Karamürsel'de Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları olmak üzere 13 sahilde hizmet veriyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere plajlarda nöbetlerini sürdüren ekipler, 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde 255 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar da son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 35 kişiye müdahalede bulundu.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bulunan 54 kilometrelik sahil şeridinde 72 cankurtaran, tatilcilerin can güvenliğini sağlamak için 45 gözetleme kulesi, jet ski, 4x4 arazi aracı ve ATV ile hizmet veriyor.

Cankurtaranlar, 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde 35 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Sakarya Kocaeli Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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