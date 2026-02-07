Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.