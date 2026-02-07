Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel