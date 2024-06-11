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Kocaeli ve Sakarya'da Yüksek Sıcaklıklar Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kocaeli ve Sakarya'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Vatandaşlar serinlemek için çeşmelere ve gölgelik alanlara sığındı. Köpekler ve güvercinler de gölgelere sığınarak sıcaktan etkilendi.

Kocaeli ve Sakarya'da yüksek hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı. İzmit ilçesinde kentin simge ve kalabalık yerlerinden Yürüyüş Yolu, en sakin günlerinden birini yaşadı.

Güneşe maruz kalan bankların boşaldığı Yürüyüş Yolu'nda bazı vatandaşlar, ellerindeki yelpazeyle serinledi. Bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak ve tarihi çınarların gölgesindeki banklarda oturarak sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Bu arada, Kandıra ilçesinde mavi bayraklı Kerpe Plajı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan kaçan mandalar ise ilçedeki Sarısu Plajı'ndan denize dökülen dereye girdi.

Sakarya

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Sakarya'da, yoğunluğun yaşandığı Demokrasi Meydanı'ndaki banklar boş kaldı.

Vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerine sığınırken, bazıları da çeşmelerin başında suyla serinlemeye çalıştı. Sıcak havada yürümek zorunda kalan kent sakinleri, binaların oluşturduğu gölge alanları tercih etti.

Yüksek sıcaklığın etkilediği köpekler de Gar Meydanı'ndaki gölgelere sığındı. Ağaç dallarına ve bank gölgelerine sığınan güvercinler ise zaman zaman süs havuzunda serinledi.

Kaynak: AA / Güncel

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