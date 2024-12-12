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Kocaeli ve Karabük'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Kocaeli ve Karabük'te Kar Yağışı Etkili Oldu
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Kocaeli'nin Kartepe ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yetkililer, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler aldı.

Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yaptı.???????

Karabük

Karabük'te öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Trafik ve kara yolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yollarında kar yağışına karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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