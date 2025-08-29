Kocaeli ve Karabük'te 'Gazze İçin Perde Açılıyor' Yürüyüşü ve Film Gösterimi

Kocaeli ve Karabük'te 'Gazze İçin Perde Açılıyor' Yürüyüşü ve Film Gösterimi
Kocaeli'de ve Karabük'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla 'Gazze İçin Perde Açılıyor' yürüyüşü düzenlendi ve belgesel film gösterimleri yapıldı. Katılımcılar, pankartlar açarak sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptılar.

Kocaeli'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze İçin Perde Açılıyor" yürüyüşü düzenlendi, Karabük'te film gösterimi yapıldı.

Kocaeli AK Parti İl Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı öncülüğünde, Sekapark'ta bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze İçin Ayağa Kalk" yazılı pankart açtı.

Daha sonra kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, sloganlar eşliğinde parktaki Uçurtma Tepesi'ne kadar yürüdü.

Burada sinevizyonda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan belgesel film gösterildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük'te de "Gazze İçin Perde Açılıyor" etkinliği kapsamında sinevizyonda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan belgesel film gösterildi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
