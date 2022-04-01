Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
İSTANBUL (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgüte finansman sağlayan kişilere yönelik soruşturma kapsamında dün yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / İbrahim Aktaş - Güncel