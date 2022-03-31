Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüte finansman sağlayan kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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