Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Haziran'da Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabit hatlardan aranma kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.