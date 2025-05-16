Kocaeli ve İstanbul'da Eş Zamanlı Yağma Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli ve İstanbul'da Eş Zamanlı Yağma Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı 'yağma' operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Olay, 7 Mayıs'ta Darıca ilçesinde gerçekleşen yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleşti.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı "yağma" operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs'ta Darıca ilçesinde yaşanan yağma olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu şüphelileri tespit etti.

Şüpheliler Y.E.İ, M.Ç, Ö.S. ve A.A, 13 Mayıs'ta Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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