Kocaeli ve Çevresinde Yakalanan 221 Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi

Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 221 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne getirilerek sınır dışı edildi.

KOCAELİ ve çevre illerde polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 221 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından 6 ve 7 Haziran'da yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen toplam 221 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.