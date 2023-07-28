Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 72 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve çevre illerde yapılan çalışmalar neticesinde güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde 72 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi ve yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.