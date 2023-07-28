Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 72 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Güncel Haberler
Kocaeli ve çevre illerde yapılan çalışmalar neticesinde güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde 72 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi ve yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Kocaeli ve çevre illerde farklı tarihlerde yakalanan 72 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.
Kocaeli ve çevre illerde yapılan çalışmalar neticesinde güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde 72 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel