Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 46 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerde yapılan çalışmalar neticesinde güvenlik güçleri tarafından 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerin ardından göçmenler sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.