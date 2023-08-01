Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 37 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde 37 kişi yakalandı. Yakalanan 37 düzensiz göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bugün, düzensiz göçmenlerin tamamı güvenlik güçleri nezaretinde sınır dışı edildi.
Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 37 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde 37 kişi yakalandı. Yakalanan 37 düzensiz göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bugün, düzensiz göçmenlerin tamamı güvenlik güçleri nezaretinde sınır dışı edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel