Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 272 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi Kocaeli ve çevre illerde, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 yabancı uyruklu, sınır dışı edildi. Kocaeli ve çevre illerde, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 yabancı uyruklu, sınır dışı edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürdü. Kocaeli ve çevre illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 272 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, bugün sınır dışı edilerek Cengiz Topel Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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