Kocaeli ve Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu

Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte İzmit, Gölcük, Başiskele ve Kartepe'nin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Deniz seviyesinden bakıldığında yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu.

Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Düzce

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de sis dolayısıyla görüş mesafesi azaldı.

Kara yolunun Düzce geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.